Jesper Følbæk Nielsen, der er bestyrelsesformand for C4 Foreningen og selv erhvervsdrivende i Hillerød, bakker op om Jensen Gruppers kritik af Hillerød kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Erhvervslivet støtter op om J. Jensens kritik af kommunen

Hillerød - 27. april 2021 kl. 09:11 Af Jesper Følbæk Nielsen, bestyrelsesformand for C4 og direktør i Tømrer og Snedkermester Børge Nielsen A/S Kontakt redaktionen

»Hvis det politiske flertal stemmer nej til J. Jensens planer om et Upcyclingcenter på Højlundevej, så er det tæt på en skandale«, udtaler tidligere borgmester Dorte Meldgaard til Amtsavisen lørdag. Desværre må jeg give Dorte Meldgaard ret i dette.

Politikerne har gennem flere år støttet op om projektet. Det politiske flertal kunne for flere år siden have sagt, at de ikke ønskede et sådan center i Hillerød Kommune.

Det er som om, det politiske flertal tager mere hensyn til privatpersoners meninger, end de gør til erhvervslivet.

Borgmester Kirsten Jensen (S) henviser hele tiden til, at Hillerød kommune er en erhvervsvenlig kommune. Dette undrer mig, for hvis man ser på Dansk Industris analyse for 2020 over kommunernes erhvervsvenlighed, så ligger Hillerød kommune nummer 32 på ranglisten ud af 98 kommuner i Danmark. Det kan man vist ikke kalde erhvervsvenligt. Man skal vel være i top 10 for at kalde sig en stærk erhvervskommune.

Det undrer mig også, hvor de Radikale er henne i denne afstemning. Byrådsmedlem Jørgen Suhr har tidligere været ude og skrive, at de ville gøre mere for at Hillerød kommune skulle være erhvervsvenlig.

Hvis man spørger de lokale virksomheder, om Hillerød kommune er erhvervsvenlig, så tror jeg desværre, at svaret vil blive meget negativt.

Byrådet har lige vedtaget, at der ikke længere må arbejdes om lørdagen på byggepladser. Hillerød kommune har tillige en meget høj dækningsafgift. I C4 har vi hele tiden opfordret erhvervslivet til at handle lokalt. Så vi understøtter og holder gang i det lokale erhvervsliv. Det gør de fleste heldigvis også. Dette gælder bare ikke for Hillerød kommune. Her bliver 81 procent af alle indkøb lagt uden for kommunen. Man gør dette ved at lave nogle udbud, hvor man skal omsætte for plus 50 millioner for at få lov til at byde på opgaverne. Der er derfor klar plads til forbedringer af erhvervspolitikken før Hillerød kommune kan betragte sig som en erhvervsvenlig kommune.

Hvis Hillerød kommune ikke godkender lokalplanen for J. Jensens projekt, så tror jeg desværre, at kommunen fremadrettet får svært ved at tiltrække erhvervsvirksomheder til kommunen, når man behandler dem så dårligt som i dette tilfælde.

Størstedelen af Hillerøds erhvervsliv stå bag ved J. Jensens kritik af Hillerød kommune. Kommunen burde for længe siden have sagt, at de ikke mener, der er plads til den slags virksomheder i byen, så havde J. Jensen ikke brugt millioner på at udvikle deres projekt i Hillerød kommune.

Virksomheden J. Jensen er en af landets største og dygtigste nedrivningsfirmaer. De er en af de mest innovative virksomheder på deres område. J. Jensen har igennem mange år også taget mange ufaglærte ind i deres virksomhed og uddannet dem til gode nedriver. Virksomheder der tager ufaglærte ind, er der ikke mange tilbage af i Hillerød kommune.

J. Jensen ved om nogen, hvordan genbrug af byggematerialer skal behandles miljørigtigt og ordentligt. Hillerød kommune vil gerne være grøn og bæredygtig, men det skal bare ikke være i kommunens egen baghave.