Liberal Alliance Hillerød har et stort ønske om, at kommunen i en periode støtter butikkerne og restauranterne, skriver Elisabeth Stieper Tofte. Arkivfoto: Presse

DEBAT: Erhvervslivet i Hillerød lider

Hillerød - 25. marts 2021 kl. 16:46 Af Elisabeth Stieper Tofte, Liberal Alliance Hillerød, Favrholmvænget 100, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

I disse tider tales der om hjælpepakker til erhvervslivet. Og jo, pakkerne afholder mange restriktionsramte virksomheder fra at kaste håndklædet i ringen. Men faktum er, at når de får lov til at åbne fuldt op, så er det ofte med en tom bankkonto, kassekreditten i bund, samt moms- og skattegæld til staten. Det kommer der til at gå år med at afdrage, før det begynder at se lyst ud.

Der er brug for, at Hillerød Kommune træder i karakter og hjælper de erhvervsdrivende, hvis vi skal undgå konkurser og butiksdød samt at gøde jorden for erhvervsudvikling, når landet forhåbentlig snart åbner op igen.

Jeg er sikker på, at virksomhederne har mange fornuftige forslag til, hvorledes kommunen kan hjælpe, så de kan komme hurtig på fode igen. Hjælpen skal tage udgangspunktet i og defineres af dem, der har brug for hjælpen. Der skal være fokus på her-og-nu-tiltag, som f.eks. udvide den betalingsfrie parkering, fjerne fortorvsafgifterne, betaling af julepynten i byen de næste par år, støtte til markedsføring.

Lige så vigtigt er det at se på, hvordan vi gør det lettere at drive virksomhed og skabe nye arbejdspladser i Hillerød Kommune. Det skal gøres endnu lettere at søge og få tilladelse til arrangementer og events, der skal fokus på unødig offentlig konkurrence, fokus på hvilke nuværende kommunale services, der med fordel kan lægges ud til private aktører m.m.

Man kunne under normale omstændigheder indvende, at det strider mod grundlæggende liberale værdier blande sig i erhvervslivet på den måde, men når de erhvervsdrivendes grundlovssikrede ret til at drive erhverv er blevet taget fra dem i en lang periode, så kalder det på ekstraordinære tiltag.

Derfor har jeg og Liberal Alliance Hillerød et stort ønske om, at vi i en periode støtter butikkerne og restauranterne, for har butiksdøden først ramt bymidten, så bliver det vanskeligt at redde.

