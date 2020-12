Der er alt for mange utrygheder ved at vælge et friplejehjem, mener Susanne Due Kristensen. Pressefoto Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er friplejehjem nu også den rigtige løsning? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er friplejehjem nu også den rigtige løsning?

Hillerød - 14. december 2020 kl. 14:32 Af Susanne Due Kristensen, byårdsmedlem, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Jeg forstår godt, at nogen tænker, at friplejecenter lyder som en nem løsning på manglende plejehjemspladser i Hillerød Kommune. Men vi udvider aktuelt Sophienborg Plejecenter og planlægger oveni et moderne plejehjem i Generationernes Kvarter i Favrholm.

Naturligvis har borgerne på kommunens plejehjem frie valg, vi mennesker er jo ikke ens, men som socialdemokrat er jeg imod mere brugerbetaling, og at ældreplejen bruges som investeringsobjekt for at skabe overskud til ejerne, eksempelvis kapitalfonde.

Når jeg er glad for, at vores nye plejehjem skal være et selvstændigt plejehjem med driftsoverenskomst, så er det, fordi lige adgang for alle visiterede borgere til vores plejehjem er vigtigt. Hvis du er visiteret, skal du have en plads inden for garantiperioden, og du skal ikke kunne afvises. Friplejecentre kan bestemme, om de vil afvise en borger, som er visiteret til en plejehjemsplads.

I vores kommune skal plejen og omsorgen for vores ældre have høj kvalitet. Hvis det glipper, skal vi kunne handle med det samme. Den mulighed har vi ikke over for friplejecentre, for de er reguleret af staten, og kun staten kan udstede påbud over for friplejecentrene. Hvis der ikke rykkes hurtigt ud, så er jeg bekymret for, at ældre borgere og deres familie efterlades i en svær knibe.

Et opmærksomhedspunkt er også, at hvis friplejecenteret tager mange borgere ind fra andre kommuner, så er det vores ældrebudget, der skal betale for sygeplejen, og hvis plejecenteret får en driftsaftale med kommunen mod f.eks. at love, at alle visiterede kan flytte ind, så skal kommunen betale for tomme pladser, hvis investor har bygget friplejehjemmet for stort.

Desuden kan Friplejehjem gå konkurs, og så skal kommunen overtage driften med dags varsel. Det er dyrt og betales af det fælles ældrebudget. Det kan resultere i serviceforringelser.

De utrygheder synes vi socialdemokrater ikke, at vi vil byde Hillerøds Kommunes borgere.