DEBAT: Endelig forlænges Hillerødmotorvejen

Jeg har de sidste ti år som lokal folketingskandidat og -medlem kæmpet for at få forlænget motorvejen - og nu er det sammen med hele Folketinget endelig lykkedes. Motorvejen har været et af mine vigtigste valgløfter, fordi den har stor betydning for tusindvis af borgere i deres hverdag.

Den nye infrastrukturaftale betyder, at der afsættes i alt 161 mia. kroner til at få Danmark til at hænge bedre sammen og til at bane vejen for en grønnere fremtid. For allerede fra næste år, kan forlængelsen af motorvejen påbegyndes, hvilket betyder, at danskerne snart kan se frem til at bruge færre timer på asfalten og flere timer sammen med familien. Dét er en dejlig nyhed at gå på sommerferie på.