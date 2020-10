I må kunne spare 130.000 kroner på andet uden så vidtrækkende konsekvenser, skriver Pia Lenau om Værestedet. Foto: Mdt

DEBAT: En sludder for en sladder er ikke en formand værdig

Hillerød - 24. oktober 2020 kl. 16:20 Af Pia Lenau, Løngangsgade 17A, Hillerød Kontakt redaktionen

Trods adskillige høringssvar fra brugerne OG personalet på det social psykiatriske Værested har politikerne siddet vores protester, undren, bekymring, modstand og gode argumenter for ikke at høre under CBB ( Center for beskyttet Beskæftigelse) totalt overhørig.

Men, kære politikere og ledelse, I må kunne spare 130.000 kroner på andet uden så vidtrækkende konsekvenser.

Politikerne meler deres egne kage, synes det, fordi byrådet har ikke vist nogen videre interesse for at imødekomme vores engagement.

Hvad Christina Thorholm skriver, er så uvidende og out of touch, at vi i Værestedet virkelig er lettere chokeret.

Vist er vi med på udvikling. Er det egentlig ikke det, der er livets essens? Så det er selvklart, at Værestedet skal udvikles.

Men at Christina Thorholm ligefrem påstår, at der ikke kommer nye på Værestedet, er lodret løgn. I løbet af det sidste år har hele 26 nye brugere vist sig på Værestedet. Der har været naturlig gennemstrømning igennem årene, hvor brugere har fundet andre veje i livet efter at have frekventeret Værestedet, og andre er kommet videre.

Der findes flere unge blandt brugerne.

Vi er ikke visiterede, så vi står ikke til ansvar for vores tilstedeværelse. Vi kommer hjemmefra, vi oplever sociale interaktioner, får råd og sparring fra andre brugere og personalet. De tre ansatte, som har lang og værdifuld erfaring inden for socialpsykiatrien og social pædagogik, har personlig integritet og dedikation.

Så Christina Thorholm tager fejl. Der er masser af nye borgere på Værestedet. Det er de, der har ønsket at stå på sms-listen. Så vi tæller nok flere end de 26 plus 32 "gamle" brugere.

At Værestedet ledelsesmæssigt ikke skal høre under Social Psykiatrien, må vist være en misforståelse.

Kom og besøge os og få en snak, en kop varm drikke og få et indblik i vores hverdag. Man får indtryk af, at I lever i en politisk bobbel og er så fjerne fra borgerne.

