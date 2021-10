Det vil skæmme en smuk allé med massiv parkering, mener SF. Foto: Michael Liesk

DEBAT: En ny allé uden biler og parkering

Hillerød - 12. oktober 2021 kl. 17:01 Af Peter Langer, byrådsmedlem for SF, og Michael Liesk, begge byrådskandidater for SF Hillerød, Humlehaven 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Et flertal i byrådet står bag projektet med at genskabe den gamle allé på Batzkes Bakke og et stykke op ad Københavnsvej. Et projekt vi i SF fra starten har set som et fantastisk flot initiativ fra beboerne i området.

Der gik dog ikke et døgn, før to partier klart meldte ud, at de parkeringspladser, der i dag benyttes flittigt, skal bevares. Det vil så bare stoppe bidrag fra de fonde, som skal finansiere projektet.

For os i SF giver det ikke mening at anlægge en smuk allé og samtidig parkere en lang række af biler. Ovenikøbet på selvbestaltede pladser, hvor der i årtier var en grøn rabat.

Beboerne har gjort et stort stykke arbejde for at finde tomme, alternative parkeringspladser i nærheden. Der er god plads både på Tromlepladsen, som skal opgraderes, og ved Præstevang kirke.

Vi har dagligt alt for mange biler i bymidten, hvilket giver mere og mere trængsel. Borgerne i den indre by oplever voldsomme parkeringer på sidevejene og lange køer dagligt. Det kan vi ikke være bekendt, når vi samtidig skal leve op til en klimastrategi og gøre mere for sundhed og et bedre miljø. Derfor bør fremtidig parkering finde sted i byens yderområder og i P-huse og -kældre på de pladser, der rent faktisk er til rådighed.

I valget mellem biler og træer og kulturarv må bilerne vige. Historie og miljø vejer tungest for SF.

