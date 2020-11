Mogens Nielsen er ikke tilfreds med den kunderservice, han fik af YouSee, da et overgravet kabel var skyld i, at han ikke havde nogen internetforbindelse. Modelfoto Foto: FedericoC/ChiccoDodiFC - stock.adobe.com

DEBAT: "Elendig kundeservice"

Hillerød - 15. november 2020 kl. 08:25 Af Mogens Nielsen, Skovduevej 6, Hillerød Kontakt redaktionen

Mit tv, computer og telefon har forbindelse gennem internetudbyderen YouSee. For et par måneder siden forsvandt forbindelsen til det hele. Jeg kørte ned til deres butik i SlotsArkaderne for at melde fejlen.

Ekspedienten meddelte, at butikken ikke modtog fejlmeldinger, da de skulle meldes fra hjemadressen. Uden at være i besiddelse af en mobiltelefon var dette ikke muligt. Ekspedienten tvang mig således til at købe en mobiltelefon - jeg kunne ikke låne - blot for at melde om en fejl i YouSees område.

Efter hjemkomst meldte jeg fejlen til YouSee, som fortalte, at fejlen skyldtes et ledningsbrud i området. Ved aftenstid forespurgte jeg, hvornår bruddet kunne forventes udbedret. Manden svarede, at han ikke kunne se, at der skulle være tale om et brud i området, hvorfor han tilbød at sende en tekniker dagen derpå, hvorfor jeg skulle være hjemme fra klokken 7.30 til 16.00. Teknikeren kom ikke. Ingen afbud.

Klokken 16 forhørte jeg hos YouSee om grunden hertil. Manden svarede, at et teknikerbesøg ville være nytteløst, når der var tale om en områdefejl.

Efter tre døgn var forbindelsen genoprettet. Jeg gik ned i butikken for at aflevere mobiltelefonen, som ekspedienten efter henvendelse til hovedkontoret, kunne godkende.

Jeg kan konstatere, at Yousees kundeservice er under al kritik, og at medarbejdere ikke er enige om områdets fejlstatus.

Svar fra Trine Heiberg, der er kundechef hos YouSee:

Der er ingen tvivl om, at Mogens Nielsen burde have fået en hel anderledes service hos os i forbindelse med, at der blev gravet et kabel over i hans område, og han dermed mistede både bredbånd-, tv- og fastnetforbindelse. Som det første vil jeg derfor beklage over for Mogens Nielsen, som vi vil kontakte hurtigst muligt for at finde en god løsning på denne uheldige situation. Det er korrekt, som Mogens Nielsen skriver, at vores butikker pt. ikke har mulighed for at indmelde fejl hos kunderne. Det er dog ikke hensigtsmæssigt i forhold til kunder, der - som Mogens Nielsen - ikke har en mobiltelefon. Vi er derfor gået i gang med at kigge på, hvordan vi kan få lavet det om.

Derudover er det en beklagelig fejl fra os, at vi ved Mogens Nielsens anden henvendelse bestiller en tekniker til ham, selv om der er tale om et overgravet kabel i hans område, som vi er ved at rette. Vi har løbende sendt sms'er med opdateringer på fejlen ud til vores kunder, men det ændrer ikke på, at Mogens Jensen skulle have fået den rette besked ved hans anden henvendelse til os.