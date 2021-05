Enhedslisten bakker 100 procent op om lærernes bekymringer for folkeskolen i Hillerød, skriver Anne Mette Nielsen. Foto: Adobe Stock Foto: Andrea Obzerova/andreaobzerova - stock.adobe.com

DEBAT: Ekstra skatteindtægter skal komme skolerne til gode

Af Anne Mette Nielsen, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Hillerød, Ved Skovgærdet 15, 3400 Hillerød

Enhedslisten bakker 100 procent op om Danmarks Lærerforenings bekymringer ifht. folkeskolen i Hillerød kommune:

Lokalformanden for Danmarks Lærerforening, kreds 30, Zacharias Jensen, har sendt et brev til byrådet, hvori han problematiserer, at ca. 20 procent af lærerne i Hillerød kommune er uuddannede lærere.

Danmarks lærerforening er bekymret for, at andelen af uuddannede lærere risikerer at blive endnu større i takt med byudviklingen i Hillerød.

Danmarks lærerforening er også bekymret for, at de mange tiltag og centrale krav fra stat og kommune efterlader mindre plads til rutiner og mindre overskud til varetagelse af kerneopgaven for den enkelte lærer, ligesom fagforeningen er bekymret for, at de nuværende ressourcer afsat til skoleområdet ikke står mål med ambitionerne.

I Enhedslisten mener vi ikke, at der er afsat nok penge af til indfri de mange ambitioner og mål for folkeskolen, og vi arbejder ihærdigt på, at de ekstra skatteindtægter ved udvidelsen af Hillerød by skal komme velfærden til gode.

Der er brug for et økonomisk løft af folkeskoler, daginstitutioner og plejehjem i Hillerød kommune, hvor der afsættes flere penge af til basale aktiviteter og til ansættelse af det rette kvalificeret personale, der evner at løfte kerneopgaverne i velfærden.

Med brevet melder Danmarks Lærerforening klart og rettidigt ud, og Enhedslisten bakker 100 procent op om lærernes bekymringer. Vi mener der er brug for faglig ledelse fremfor centralisering, og vi modarbejder aktivt det centraliseringsparadigme, der har præget det offentlige i mange år, hvor staten og den kommunale forvaltning vedtager beslutninger om pædagogikken/læringen helt nede på gulvet i det enkelte børnehus og på den enkelte skole.

Vi mener, der er behov for et opgør med detailplanlægning og metodetvang. Det kan siges kort: der skal udvises større tillid til de fagprofessionelles kompetencer, og der skal være en langt større respekt for den faglige ledelse.