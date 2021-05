Der har ikke været stor lyst fra naboernes side til at gå i dialog med J. Jensen. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Efter to dialogmøder er vi tilbage, hvor vi startede

Hillerød - 15. maj 2021 kl. 10:57 Af Kim Østergaard, marketingdirektør i J. Jensen, Højlundevej 8, 3540 Lynge Kontakt redaktionen

For en uge siden stemte et flertal i byrådet for at udskyde beslutningen om Upcycling Nordsjælland.

Det gav os alle - både byrådet, naboerne og os i J. Jensen - en unik mulighed for igen i fællesskab at finde en løsning, der kommer Hillerød til gode. Dialog og samarbejde er i min optik den helt rigtige vej at gå efter en periode, hvor de forskellige fronter i debatten har været kridtet lidt hårdt op.

Tirsdag og onsdag havde vi derfor inviteret vores naboer fra Uvelse og Lynge til nabomøder for at skabe et rum for dialog, inden byrådet skal træffe deres beslutning. For én ting er sikkert. Det kan ikke undgås, at nogle i denne proces bliver skuffede. Det var det, der var vores ambition med nabomøderne. Vi er bevidste om, at der er en risiko for, at vi får et nej. Men i tilfælde af at vi får lov at beholde Upcycling Nordsjælland på Højlundevej, ønsker vi selvfølgelig kun at imødekomme vores naboer og modtage input, så vi kan sende ændringer ind til kommunen, inden det er for sent.

Nu er møderne overstået, og vi kan konstatere, at der i alt mødte tre personer op tirsdag og onsdag to af dem igen + en ny (begge tætte naboer, altså ikke fra Lynge). En nabo fra Uvelse fortalte om bekymringer omkring mere trafik ved en af de tætteste naboers hus (altså ikke i Uvelse), mens de resterende fra Foreningen J. Jensens Naboer ikke ønskede at tage imod vores invitation til at drøfte konkrete initiativer, fordi anlægget ifølge dem er "fejlplaceret«.

Det manglende fremmøde må indikere, at bekymringen ikke har været så stor, som det ellers kunne syne af.

Den seneste tids debat har blandt andet fokuseret på rygter om, at projektet vil udsætte lokalområdet for store gener i form af øget miljø- og støjforureningen, og at grundvandet risikerer at lide skade. De samme rygter, som også var på dagsorden, da vi for fire år siden sidst holdt dialogmøder med vores naboer, og allerede dengang inviterede vi til dialogmøde for at imødekomme flest mulige ønsker inden for mulighedens rammer, som sættes af forvaltningen.

Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende, da de afslog vores invitation til dialogmøde, bekræftet at vores Upcyclingcenter ikke får negativ effekt på, og at vi har 100 procent styr på grundvandet.

Ligesom vi gjorde for fire år siden, tror vi stadig på, at åbenhed og dialog er den bedste vej til at finde løsninger, der kommer alle til gode. Derfor ser vi nu frem mod næste uge, hvor vi skal drøfte projektet med byrådet, ligesom alle andre interessenter stadig er velkomne til at kontakte os for yderligere dialog. Vores dør er altid åben og vi stadig lydhør overfor en løsning på Solrødgård, hvis det imod vores forventning kan lade sig gøre.