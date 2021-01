Lystfiskerne i Esrum Sø ødelægger ikke dyrelivet , skriver Egil Hulgaard. Pressefoto: David Rosted Foto: David Rosted

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: EU skal ikke afgøre, hvor Hillerøds borgere må fiske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: EU skal ikke afgøre, hvor Hillerøds borgere må fiske

Hillerød - 29. januar 2021 kl. 15:56 Af Af Egil Hulgaard, MF, Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

Kære regering: Lystfiskerne i Esrum Sø ødelægger ikke dyrelivet.

EU har med et nyt naturfremmende forslag lagt op til, at jagt og fiskeri i beskyttede områder skal forbydes. Årsagen er, at biodiversiteten skal styrkes.

Så langt er jeg helt enig, det arbejder jeg for hver dag i Folketinget, men et forbud mod jagt og fiskeri er altså ikke vejen derhen.

EU kører som vanligt efter 'one size fits all'-modellen, men her har EU taget fejl.

Det gør heldigvis ikke noget, for i Danmark bestemmer vi selv, i hvor høj grad vi vil implementere reglen.

Desværre er det regeringens ansvar at forhandle med EU, og på trods af utallige anledninger har regeringen stadig ikke sagt fra. Faktisk har den ikke offentligt sagt noget.

Det er mig uforståeligt, og jeg er bange for, at det kommer til at ramme helt almindelige naturelskende borgere i Hillerød. Jeg ved, at mange elsker at tage til Esrum Sø og fiske, og Miljøstyrelsen siger også, at søen har et rigt dyre- og fiskeliv.

Der er intet, som taler for, at almindelige lystfiskere ødelægger eller skader naturen, når de om søndagen trækker den gamle sweater over hovedet og tager på fisketur ved Esrum Sø, langs kysten ved Gilleleje, eller hvor lystfiskerne drager hen.

Det giver ingen mening at lade EU diktere, hvor og hvordan Hillerøds borgere nyder den lokale natur. Faktisk er det noget Hillerøds borgere bør have stor indflydelse på.

Et forbud vil tage ansvar og engagement fra de lokale kræfter, som i dag er afgørende for den frivillige indsats, de yder for at styrke danske natur og biodiversitet.

Regeringen må ud med, hvad de mener om lystfiskeri og jagt i den danske natur.

Lystfiskere på Esrum Sø er altså ikke til skade for miljøet.