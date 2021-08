DEBAT: Dur ikke, væk!

Det er glædeligt, at også Slots- og Kulturstyrelsen er bekymrede for entreprenører, som efterhånden ikke kan bygge to huse, uden at det ene skal være et højhus - groft sagt. Som anført i fredags i Frederiksborg Amts Avis, er Merete Lind Mikkelsen (arkitekt og enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen) betænkelig ved en gennemførelse af den gældende lokalplan for Frederiksbro (fire højhuse mere). Det risikerer at ødelægge oplevelsen af Frederiksborg slots som det markante centrum i Hillerød