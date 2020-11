En skøjtebane, som ikke er af rigtig is, vil ikke blive en succes, mener Klaus Sejr Eriksen. Arkivfoto Foto: photosaint - stock.adobe.com

DEBAT: Du kan ikke glide på en plastik-skøjtebane!

Hillerød - 01. november 2020 kl. 16:13 Af Klaus Sejr Eriksen, Kighusvænget 6, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Du kan ikke glide på en plastik-skøjtebane! Du har sikkert en vinterdag taget tilløb og forsøgt at glide på en tilfrosset vandpyt og pludselig blevet bremset af den sorte asfalt, som til en forveksling lignede et stykke glat is. Den sjove følelse af at glide hen over isen, som du gerne ville opleve, blev pludselig stoppet af et underlag med meget mere gnidningsmodstand, og du var nær faldet forover!

Det er netop denne følelse, borgerne i Hillerød kan se frem til at opleve med den kommende plastik-skøjtebane. En følelse du kun har behov for at prøve én gang.

Jeg kan ikke forstille mig, at formanden for Hillerød Event har gjort sig nogen erfaringer med sådan en plastik-skøjtebane. For i det tilfælde ville det være mig en gåde, at man vil forsætte med sådan et dyrt projekt der, af erfaring fra mange andre steder i landet, vil blive en dårlig oplevelse for de fleste.

Plastik er ikke klimavenligt! Især ikke som underlag til skøjter.

Skøjter vil skrabe en ikke ubetydelig del plastik af banen for hvert skøjtetag. Små plastikstykker vil efterhånden, som banen bliver brugt, blive til en betydelig mængde plastik, som på grund af vinden vil ende i naturen. Klimavenligt.... det tænker jeg ikke!

Hillerøds borgere skal have en skøjtebane, der virker!

Vi skal ikke have en plastik-skøjtebane, hvor det overhovedet ikke føles som at stå på skøjter. En plastik-skøjtebane vil ødelægge skøjternes skarpe skær allerede efter få minutters brug. Og den eneste glatte følelse man får herefter, er følelsen af et par sløve skøjter, som ikke kan stå fast.

En rigtig is-skøjtebane vil blive brugt og være til glæde år efter år. En plastik-skøjtebane vil være interessant i starten, fordi den er ny. Herefter vil folk ikke bruge den mere af den simple årsag, at du ikke kan glide på en plastik-skøjtebane!

