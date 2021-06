"Giv os et kvartersløft med en ny indskoling i Hillerød Øst," skriver K-kandidat Stine Østlund. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Drop nu lappeløsningerne! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Drop nu lappeløsningerne!

Hillerød - 29. juni 2021 kl. 18:30 Af Stine Østlund, kandidat til KV21 for det Konservative Folkeparti i Hillerød, Smedievej 223, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Som det tidligere har været fremme i medierne, er Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, som huser 0. til 5. årgang i Hillerød Øst, ramt af asbest, pcb og skimmelsvamp.

Læs også: Renovering af skole efter skimmelsvamp trækker ud og bliver dyrere

Efter et år uden initiativer eller visioner fra byrådet, er det på høje tid, at vi finder en gennemtænkt løsning for Grønnevang Skole. Vi har i den grad brug for en klar og visionær plan for hele Hillerød Øst.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, vil enhver renovation af skolen medføre, at vi stadig står tilbage med en slidt betonklods med pyntegrønt. En skole, der i mange år har kæmpet med dårligt rygte og aktivt fravælges af forældre til kommende skolebørn.

Det er tankevækkende, at Grønnevang skole har en stor overkapacitet og tomme klasselokaler, når flere andre skoler i vores kommune kæmper med at få plads nok. Det kan og skal gøres meget bedre! Et tidligere forslag fra byrådet om bare at gøre Grønnevang Skoledistrikt større og dermed "tvinge" flere forældre til Grønnevang Skole er ikke en løsning. Vi skal sikre, at Grønnevang Skole er så attraktiv, at forældrene har lyst til at vælge skolen til.

Vi skal være visionære og give Grønnevang Skole en frisk start. Vi skal bygge en helt ny moderne og tidssvarende indskoling i Hillerød Øst. Vores børn fortjener en lokal folkeskole, som bliver et klart tilvalg for forældrene og et samlingspunkt for hele lokalområdet. Og ikke mindst en attraktiv arbejdsplads så vi kan tiltrække de dygtigste lærere og pædagoger til Hillerød.

Så drop nu lappeløsningerne. Frem med visionerne og giv os et kvartersløft med en ny indskoling i Hillerød Øst!

relaterede artikler

Forælder: Byg ny skole til de små 30. november 2020 kl. 19:15

Grønnevang Skole kan få længe ventet fysiklokale 18. november 2020 kl. 09:08