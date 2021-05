DEBAT: Dialogmøder med Kim Østergaard

Kim Østergaard, Upcycling Nordsjælland, har i lørdagsavisens Hillerødsektion et indlæg, hvori han beklager sig over den manglende interesse hos naboer for at deltage i dialogmøder med virksomheden. Danmarks Naturfredningsforening er også blevet kontaktet for et dialogmøde. Vi sagde dog nej tak, fordi vi ikke mener, at et møde med virksomheden giver nogen mening. Østergaard ville især drøfte vores frygt for forurening af drikkevandet, en frygt, som vi mener er yderst begrundet, hvis virksomheden etableres på Højlundevej. I artiklen refererer Østergaard vores samtale således: »Danmarks Naturfredningsforening har efterfølgende, da de afslog vores invitation til dialogmøde, bekræftet, at vores Upcyclingcenter ikke får negativ effekt på, og at vi har 100 procent styr på grundvandet«. Hvordan Østergaard har fået den opfattelse af DN´s holdning til grundvandstruslen, hvis Upcyclingcentret etableres, må guderne vide. Hvis han og andre interesserede læser vores bemærkninger i sagen, vil de se, at vi har brugt rigtig meget plads på at argumentere for netop faren for grundvandsforurening, som en realisering af projektet vil indebære.