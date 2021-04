Jørgen Suhr, der er medlem af byrådet og C4, håber, at man kan tage drøftelser af erhvervslivet på et kontor i fremtiden. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Dialog med C4 formanden

Min formand for C4's bestyrelse, Jesper Følbæk Nielsen undrer sig i tirsdagens avis over, hvor jeg og Radikale Venstre står i sagen om etablering af en upcykling virksomhed i Uvelse. Udover at være byrådsmedlem er jeg også medlem af C4.

Det havde været ganske nemt for Jesper Følbæk Nielsen at ringe til et af sine medlemmer, som endda også sidder i byrådet. Lad os i stedet mødes i C4s lokaler - vores fælles forening. Til en ordentlig snak om erhvervsliv, C4s rolle, kommunens rolle og meget mere godt fra havet. Og naturligvis også, hvad vi forstår ved erhvervsvenlighed. I den aktuelle sag er det jo åbenbart, at vi har en kompleks konflikt omkring en virksomhed med en bæredygtig dagsorden, som skal vægtes op imod en ikke så bæredygtig beliggenhed.