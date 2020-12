DEBAT: Det offentlige skal levere

Jeg kan godt principielt følge Susanne Due Kristensens (byrådsmedlem for Socialdemokratiet, red.) forsvar for de offentlige plejehjem, men hendes synspunkt har en meget væsentlig forudsætning, som ikke er opfyldt nu: Det offentlige skal levere.

Med udsigt til mange flere plejekrævende over 80 år vil der blive en desperat mangel på pladser, når kommunen allerede nu ikke kan skaffe pladser nok.

Personlige oplevelser med Skovhuset for nogle år siden var ikke gode. Især det hele tiden skiftende personale var meget utrygt for vores demente pårørende.

Der må ske et løft af pladser og personale. I stedet for at udvikle flere byområder, der kræver penge til f.eks. veje og institutioner/skoler, så er det ældreområdet, der skal prioriteres.