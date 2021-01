Hillerød kommune bør have forbud mod at sende beskeder ud om aftenen, i weekenderne og i ferier, skriver Lars Elbrandt. Pressefoto Foto: Kim Agersten

DEBAT: Det offentlige bør ikke sende post i ydertimerne

Hillerød - 29. januar 2021 kl. 16:27 Af Lars Elbrandt, Traneholmen 16, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Det er fredag aften, og du har lige fået en sms om, at der er post fra kommunen i din e-boks. Straks melder nervøsiteten sig. Er det mon dårligt nyt?

Alt for mange borgere oplever at modtage post fra det offentlige i ydertimerne, hvor de ikke har mulighed for at handle på det, fordi det er uden for den normale arbejdstid.

De kan blot vente og lade bekymringerne vokse sig større, mens det ofte ikke ville have gjort en forskel, hvis beskeden var sendt inden for normal arbejdstid.

Det er ofte de mest udsatte borgere i samfundet, som modtagere flest breve fra det offentlige, såsom arbejdsløse og syge.

Flere af dem beretter, hvor barsk det er at modtage en ubehagelig besked fredag aften og først kunne kontakte en medarbejder om mandagen.

Hele weekenden går således med at bekymre sig over denne besked, som de alligevel ikke kan følge op på nu og her.

Selv juleaften kan du få besked om, at du bliver trukket i kontakthjælp, at du som arbejdsløs skal stå til rådighed, eller at din udredning for et sygdomsforløb er blevet forsinket.

Det kan være vanskeligt at falde til ro igen, når beskeden fra det offentlige ligger i baghovedet og hvisker, at du skal forholde dig til din økonomiske situation, minder dig om, at du har mistet dit job, eller at du igen er faldet igennem hullerne i systemet.

Grænsen mellem privatliv og arbejdsliv bliver mere og mere udflydende, og det er på tide, at der bliver dæmmet op for, at vi skal være tilgængelige i alle døgnets timer.

Hillerød kommune bør have forbud mod at sende beskeder ud om aftenen, i weekenderne og i ferier, med mindre det reelt er en hastesag, der kræver en besvarelse nu og her.

