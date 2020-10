DEBAT: Det handler om medmenneskelighed

Moria-lejren på den græske ø Lesbos er blevet et symbol på Europas forfejlede flygtningepolitik. Alt for mange mennesker har været stuvet sammen under kummerlige forhold, og nu er lejren brændt ned samtidig med, at coronavirus er begyndt at sprede sig blandt flygtningene.

Vi kommer med en opfordring til byrådet om, at Hillerød Kommune også støtter initiativet. Selv om vi godt ved, at det primært er et nationalt spørgsmål, synes vi, at det er vigtigt at sende et signal om, at Hillerød Kommune - som før - er villig til at bære sin lille del af ansvaret, hvis det skulle blive aktuelt.