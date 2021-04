Artiklen: DEBAT: Det er vigtigt at bevare J. Jensen A/S i Hillerød

På onsdagens møde i Økonomiudvalget (ØU) blev lokalplan 449 bragt til afstemning. De borgerlige partier har flertal i ØU, og det var derfor ikke overraskende, at ØU godkendte at indstille til byrådet at godkende lokalplan 449.

Det ændrer antagelig ikke på, at et spinkelt rødt flertal på ét mandat i byrådet vil stemme nej til lokalplan 449.

Alle partier i byrådet stemte for lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16, for Upcycling Center Nordsjælland, den 28.10.20. De samme partier, som forventes at stemme nej til Lokalplan 449, burde allerede på det tidspunkt være klar over, at støjvolden ville påvirke landskabet. Eller kommer de aldrig forbi Højlundsvej 12?