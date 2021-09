"Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor borgerne i Hillerød kommune skal være med til at betale for, at andre borgere kan få billige boliger i velfærdets hellige navn, skriver Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: - Det er ikke en kommunal velfærdsopgave at sikre almene boliger

Hillerød - 09. september 2021
Af Elisabeth Stieper Tofte, Liberal Alliances spidskandidat til kommunalvalget 2021

Hillerød Kommune har vigtigere ting at bruge sine penge på end almene boliger.

I sidste uge præsenterede Socialdemokratiet deres boligvision, hvoraf det fremgik, at der skulle flere almene boliger til Hillerød. Det primære formål er, at der skal være flere billige boliger i Hillerød by.

Personligt er jeg enig i, at Hillerød Kommune mangler boliger til de ældre og de studerende, hvor almene boliger kunne være et alternativ, men jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor borgerne i Hillerød kommune skal være med til at betale for, at andre borgere kan få billige boliger i velfærdets hellige navn. Hillerød kommune er ikke større, end at man godt kan finde fornuftige lejeboliger til væsentligt billigere penge i de mindre omkringliggende byer. Lejlighederne behøver ikke være i Hillerød centrum, og det være ens eget ansvar at få en bolig, der passer til ens indkomst.

Når noget er billigt, er der oftest en årsag til det. Det er vist ingen hemmelighed, at der er stor mangel på håndværkere, og at mange tilbud fra håndværkere derfor kan forekomme voldsomt høje for tiden. Desuden har vi mangel på byggematerialer med alt, det der bygges.

Både håndværkerpriserne og materialerne er medvirkende til de ganske høje byggepriser for tiden, og derfor ikke med til at sikre billige priser. Tværtimod frygter jeg, at man vælger at gå på kompromis med byggematerialer for at holde priserne på de almene boliger nede. Endeligt så kræver bygningen af almene boliger, at Hillerød Kommune stiller ca. 10 % som grundkapital, som skal omfatte både grund og opførelsen, inden projekterne igangsættes foruden tilsyn, indskud, klagehåndtering mv.

I Liberal Alliance Hillerød mener vi ikke, det er en kommunal velfærdsopgave at sikre almene boliger til ud over kollegier, ældreboliger og akutanvisningerne. Vi mener, at vi har vigtigere udeståender i forhold til de skoler og plejehjem, der forfalder hurtigere end Hillerød kommune kan nå at renovere dem, da det ikke prioriteres. For ja, det er et prioriteringsspørgsmål, når der afsættes penge til at støtte opførelsen af almene boliger, imens Hillerøds bygninger virkeligt trænger til en kærlig hånd.