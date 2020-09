Det bliver en del dyrere at være borger i Hillerød kommune i 2021, skriver Elisabeth Stieper Tofte fra Liberal Alliance. Privatfoto

DEBAT: Det er bare en 50'er

Hillerød - 30. september 2020 kl. 16:08 Af Elisabeth Stieper Tofte, bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance Hillerød, Favrholmvænget 100, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Livet er altid lettere, når man kan glæde en række borgere med den ene hånd og bagatellisere regningen for andre borgerer med den anden hånd. Liberal Alliance sidder desværre ikke i byrådet, men der er ingen tvivl om, at jeg er skuffet over, at budgettet for 2021 betyder en skattestigning for kommunens skatteborgere!

Dette års budgetforhandlinger for Hillerød Kommune resulterede desværre i, at vi borgere i gennemsnit skal af med mere end 500-600 kroner. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men allerede inden denne skattestigning lå Hillerød Kommune højere end gennemsnittet. Det er allerede nu cirka 1600 kroner dyrere at være skattebetalende borger i Hillerød Kommune end i en gennemsnitlig kommune, og det bliver tydeligvis ikke bedre næste år.

Meget tyder også på, at børnefamilierne i Hillerød kommer til at betale endnu mere. Der afsættes 1,8-2,8 millioner til børne- og ungeområdet, hvilket er fornuftigt. Men der er altid to sider af en sag. Som børnefamilie betaler 25 % af de samlede udgifter er opsætningen i Hillerød Kommune, så når der tilføres flere penge, bliver regningen til børnefamilierne også større.

Endeligt skal vi borgere huske, at der kommer en ikke ubetydelig regning fra Hillerød Forsyning i forhold til ekstra affald. Et firma som Hillerød Kommune ejer. Så ja, det bliver en del dyrere at være borger i Hillerød kommune i 2021 - og et godt råd er at ligge mere end 50 kroner til side per måned.

I Liberal Alliance havde vi gerne set, at budgetpartierne havde udvist større ansvarlighed i forvaltningen af borgernes penge og ikke havde nøjes med at gennemgå 2 % af de samlede kommunale budget (det berømte sparekatalog), men havde anvendt tættekammen i det samlede kommunale budget.

