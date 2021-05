DEBAT: Der mangler ambulancer og ambulancereddere i Nordsjælland

Manglen på ambulancer betyder, at redderne har svært ved at holde pause og gå hjem til tiden. I forvejen har redderne et belastende arbejde, hvor de bliver udsat for traumatiske oplevelser, og med manglen på ambulancer sættes reddernes psykiske arbejdsmiljø under ekstra stort pres.

3F Frederiksborg mener, at politikerne i Region Hovedstaden må tage reddernes arbejdsmiljø alvorligt og vi er bekymrede for det nye udbud af ambulancekørslen, hvis der ikke bliver sat flere ambulancer ind. Politikerne må sørge for, at vi har det nødvendige antal ambulancer og reddere, så der bliver mere tid til bl.a. at give redderne hjælp, når de har været ude for voldsomme oplevelser på arbejdet, at redderne får mulighed for at holde deres pauser i løbet af arbejdsdagen og at overarbejde reduceres.