DEBAT: Der gik plastikspåner i skøjteglæden

Garantierne for en miljø- og klimavenlig skøjtebane, som i de seneste uger har præget Torvet i Hillerød, kom både fra initiativtagerne og byrådet.

Sidst på året kunne forbipasserende ved skøjtebanen se flager og spåner af plastik, som havde spredt sig uden for banen. Plastikken kom fra banen, hvor spåner blev frigjort, når der blev skøjtet henover banen, egentlig ganske logisk. Men de nødvendige foranstaltninger og daglig rengøring blev aldrig iværksat. Plastik er dermed ført med regnvand, blæst og skøjteløbere til ikke alene Torvet, men også blevet skyllet ud i slotssøen, hvor ænder og fisk sikkert har fået sig et gedigent plastikmåltid.

Jeg skal ikke påstå, at vi kunne have undgået denne forurening, såfremt man havde lyttet bare en smule til Danmarks Naturfredningsforenings advarsler og forslag til begrænsninger af problemet, men tanken strejfer en.

Vi håber, at de foranstaltninger, man nu vil påbegynde, kan garantere os en miljøvenlig bane, og at kommunen fremover har styr på de tilladelser, man giver. En kommune, der italesætter deres natur- og miljøindsats, har også en forpligtigelse til at beskytte naturen og miljøet.