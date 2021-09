SF vil have lastbilerne ud af centrum ved hjælp af miljøzoner og et logistikcenter ved erhvervstrekanten. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Der er tryk på Hillerød

Hillerød - 20. september 2021 kl. 16:40 Af Flemming Thornæs, formand for SF Hillerød og byrådskandidat, Skovlyet 4, Gadevang, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Det er vejtryk, jeg taler om. Vi har brug for at se på trafikken fra nye synsvinkler. Vi har brug for et logistikcenter, for tvangsruter og for miljøzoner.

Lastbilerne bliver større og større. De store modullastvogne er 25 meter lange og må veje 60 tons. De har kørt i Danmark siden 2008. Almindelige lastvogne på 18 meter må veje 48 tons.

For 63 år siden gennemførte USA et omfattende forskningsforsøg under navnet AASHO. 126 lastbiler kørte 1 million gange på 716 forskellige vejstrækninger. Forsøget resulterede i en beregningsmodel, som viste, at én lastbil slider lige så meget på en vej som 10.000 personbiler. Det var i 1958! Sidenhen er lastbilerne blevet større og dermed også vejsliddet.

Det er vores veje ikke bygget til. Det kan ses, og det er dig og mig, der betaler regningen for reparationerne over skattebilletten. SF Hillerød ønsker lastbilerne ud af bymidten og foreslår et logistikcenter ved erhvervstrekanten for enden af Herredsvej, tæt på motorvejen, hvor store lastbiler kan laste om til mindre miljøvenlige lastbiler, som kan varetage den sidste transport.

SF er modstandere af gennemkørende lastbiler, som blot blindt følger deres gps. Vi ønsker tvangsruter for store lastbiler, så de kun anvender det overordnede vejnet uden om byen.

SF ønsker miljøzone i det centrale Hillerød. Folketinget vedtog i maj 2019 skærpede miljøkrav til lastbiler, busser og varebiler i de danske miljøzoner. Miljøzoner er kun indført i større byområder, men SF mener, at de også bør gælde for provinsbyer.

Det er ikke kun et spørgsmål om vejslid og trafiksikkerhed, men også om at gøre noget ved klimaet, og det skal vi ifølge seneste rapport fra FN´s klimapanel og hurtigt. Derfor må vi stille drastiske krav. Det vil gøre ondt på nogle, men hvis vi ikke gør det, vil det gøre ondt på os alle.