DEBAT: Der er brug for flere jordemødre

Hillerød - 17. marts 2021 kl. 17:57 Af Egil Hulgaard, folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti Kontakt redaktionen

En sikker og tryg fødsel er en konservativ mærkesag. Derfor foreslår vi, at der tilføres 244 ekstra jordemødre til de danske fødeafdelinger. Det gør vi som svar på en bekymrende tendens, hvor der ikke er nok jordemødre på fødeafdelingerne.

Overhovedet ikke nok.

Det er et stort problem, som kan gøre en fødsel til en usikker og forhastet oplevelse. Når alt skal gå stærkt, kan de fødende føle sig forbigået, og pressede ansatte har større risiko for at begå fejl og forsømmelser.

Problemet er desværre størst her i Region Hovedstaden, hvor der sidste år var over 200 fødende kvinder, som blev sendt til et andet fødested end det planlagte. Der er sågar eksempler på, at kvinder i fødsel med veer blev sendt i en taxa for at tage til et andet hospital - på egen hånd.

Det er da ikke i orden?

Et af de få steder i Region Hovedstaden, hvor vi ikke har hørt skrækhistorier endnu, er på vores flotte nye Nordsjællands Hospital her i Hillerød, og står det til Det Konservative Folkeparti, så forbliver det sådan. Desværre risikerer vi dårligere service til familierne i fremtiden, da der er store problemer i resten af regionen. Så hvis det også i fremtiden skal være trygt at føde i på Nordsjællands Hospital, er vi derfor nødt til at gøre noget, og vores forslag ville være et vigtigt skridt.

Corona-krisen har været hård for sundhedspersonalet. Mange har løbet den ekstra meter, og de har skullet leve med en konstant smitterisiko. Dette er selvfølgelig også tilfældet for jordemødre, der selvsagt ikke kan gøre deres arbejde uden en vis patientkontakt.

Jeg håber, at vi kan samle et flertal i Folketinget bag vores forslag. En god og sikker fødsel bør være noget, vi alle kan være enige om. Det synes vi konservative i hvert fald.

