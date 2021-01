Det er farligt at cykle på Milnersvej, så hvorfor har kommunen ikke prioriteret at få etableret cykelsti, spørger cyklistforbundet. Arkivfoto

DEBAT: Der er brug for en cykelsti på Milnersvej

Den øverste del af Milnersvej fra Marie Mørk Krydset og ned til Godthåbsvej er farlig for cyklister, og mange fravælger at cykle her og tager måske bilen i stedet. Desuden skal cyklister på banestien krydse Milnersvej, som bliver mere og mere trafikeret.

Måske spiller det ind, at Hillerød vokser, og nye byområder som Ullerød Nord og Favrholm også skal have cykelstier. Måske på bekostning af det eksisterende vejnet.

Vi håber, at Hillerød Kommune vinder lotteriet. Men mest af alt håber vi, at Hillerød Byråd vil afsætte tilstrækkelige midler til at fremme sikker cyklisme og sætte handling bag kommunens klimastrategi: Vi vil motivere borgere og medarbejdere i virksomheder til at cykle mere gennem etablering af bedre infrastruktur f.eks. ved bedre cykelstier, cykelparkering, bycykler og ladestationer til elcykler.