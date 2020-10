DEBAT: Den lokale busdrift skal sikres

Regionens besparelser på den kollektive trafik har desværre medført, at kommunen nu må overtage en del af finansieringen af livsnerven til Tustrup og Alsønderup, nemlig busruten 380R. Det er, hvis byrådet beslutter det, vel og mærke. For nu er et regionalt politisk problem blevet gjort til et kommunalt problem, der kommer til at dreje sig om hvorvidt, vi vil prioritere de små lokalsamfunds sammenhængskraft med både Hillerød centrum og de nærliggende byer, i stedet for hvor problemet opstod, nemlig i fejlslagne trafik projekter i regionen.