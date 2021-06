DEBAT: Den frie kunstvæg

I Hillerød Posten 2. juni kunne man fra nogle af byens politikere læse kommentarer om, at, 'den frie kunstvæg skulle reguleres', at 'graffitimalerier med politiske budskaber ikke var inkluderende på offentlige bygninger i en hyggelig by som Hillerød', at 'gavlmaleriet med Greta Thunberg (på enden af tennishallen) skulle fjernes i samme ombæring som de andre politiske budskaber', og at 'Gazakommentaren i virkeligheden slet ikke var kunst, men udelukkende et politisk budskab'.