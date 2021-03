Allan Høj mener ikke, at der er overensstemmelse mellem Louise Colding og Mie Laustens debatindlæg og deres opbakning til et nyt genbrugsanlæg på markerne ved J. Jensen i Uvelse. Arkivfoto

DEBAT: Debatindlæg vækker undren

Hillerød - 27. marts 2021 kl. 07:30 Af Allan Høj, formand for foreningen J. Jensens naboer, Nørre-Herlevvej 2, 3540 Lynge Kontakt redaktionen

Borgerne omkring Uvelse, allersydligst i Hillerød Kommune, må i vantro have læst Louise Colding og Mie Laustens debatindlæg i sidste uges Hillerødposten. Enten må de have følt den største glæde eller den største foragt for vores politikere.

Indlægget beskriver, hvordan de to politikere ønsker at skåne naturen omkring landsbyerne og undgå byggeri mellem den sydlige del af Hillerød ned mod Allerød. Derfor vil Socialdemokratiet stemme nej til udvidelser ved Hammersholt Enge.

Det er et sympatisk standpunkt at indtage, men ved spejling i den langstrakte sag om lokalplan 449 for Upcyklingcenter Nordsjælland ved Uvelse, undrer man sig såre.

Som borgere ved Uvelse håber vi, at politikerne efter dén artikel reelt stemmer nej til lokalplanen, der giver J. Jensen tilladelse til at opføre et stort, forurenende upcyklingcenter i allertungeste miljøklasse.

Et projekt, der hviler på et ulovligt retsgrundlag, strider mod anbefalingerne i kommunens landskabskarakteranalyse, har stærk lokal modstand ledsaget af underskriftindsamling - og et projekt, der indtil nu har haft Socialdemokratiets opbakning, da de ser det som en gevinst for kommunen på præcis denne placering.

Helt ærligt! Vedtages planen, vil skæbnen for den sydlige del af kommunen afgrænset af Allerød, Uvelse, Nr. Herlev og Kollerød bestandigt være beseglet. Et velfungerende lokalsamfund omgivet af skøn natur omdannes til et industriområde. Tilflytningen vil stoppe, boligpriserne falder. Nytilflyttere med job i Farvholm og på supersygehuset vil undlade at bosætte sig i den sydlige del af kommunen og søge andre steder hen. Har det overhovedet nogen betydning, at Uvelse og omegn i dag tiltrækker mange nye borgere?

Det vil være en glædelig overraskelse hvis Socialdemokratiet stemmer nej til lokalplan 449.

Det vil vise sjælden overensstemmelse mellem ord og handling. Stemmer de ja - ja, så må debatindlægget kandidere til årets og kommunevalget største hykleri.

Svar fra Louise Colding og Mie Lausten: Socialdemokraterne forholder sig kritisk til spørgsmålet om JJensen og har stillet mere end 40 spørgsmål til forvaltningen om miljøkonsekvensrapporten. Vi har ikke taget endelig stilling til sagen, som først kommer på udvalgenes dagsordener efter påske, når sagen har været i høring hos borgerne. Det er vigtigt for os at se høringssvarene.

Vi mener ikke, at det er en særlig gevinst for kommunen, at virksomheder ligger i landområder, og vi oplever desværre problemer med det. J. Jensens placering er et givet udgangspunkt for det, vi taler om nu, fordi det er der, virksomheden er placeret i dag.

Hammersholt Enge og J. Jensen ligger med seks kilometers afstand, og det er misvisende at sætte lighedstegn mellem de to sager. Der er overensstemmelse mellem ord og handling hos Socialdemokratiet i Hillerød. Faktisk sætter vi en ære i at omsætte ord til handling, og vi vil gøre det på et fuldt oplyst grundlag.