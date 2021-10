DSB og Banedanmark har forenklet processen i forhold til rengøringen på Hillerød Station, oplyser DSB. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

DEBAT: DSB intensiverer rengøringen på Hillerød Station

Hillerød - 09. oktober 2021 kl. 16:46 Af Niels A. Dam, chef for bygherre og entreprise i DSB Ejendomme Kontakt redaktionen

debat Det var med stor interesse, at jeg læste debatindlægget "Det (u) rene vanvid" for nylig i Hillerød Posten. Skribenten beskriver, at vedkommende opfatter stationsområdet som rodet og beskidt, og at det er vanskeligt at finde ud af, hvem der har ansvaret for at holde området ryddeligt, og det vil jeg gerne knytte en kommentar til.

Jeg skal medgive, at det kan være svært at hitte rede i, hvem der har ansvaret for hvilke arealer på stationsområdet, da der er mange aktører involveret. Opdelingen går rigtig mange år tilbage, men den 1. oktober 2021 har DSB og Banedanmark været med til at forenkle processen lidt, da DSB overtog udførslen for Banedanmarks vedligeholdsforpligtigelser i området.

Indtil nu har DSB været til stede på vores arealer alle ugens syv dage i dagtimerne, men frem over opgraderer vi nu det til også at være der i de sene eftermiddagstimer og tidligt på aftenen.

Målet er, at stationen frem over vil stå renere og mere indbydende for vores kunder, og andre der benytter området.

