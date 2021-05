Biltrafikken har taget voldsomt til i Østergade, så det er usikkert at være cyklist i cykelgaden, skriver Kaja Lauterbach. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Cyklister lever livet farligt på cykelgaden

Hillerød - 03. maj 2021 kl. 17:36 Af Kaja Lauterbach, Møllebakken 18, st.th., 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Det seneste lille års tid har den midterste del af Helsingørsgade/Østergade i Hillerød var cykelgade.

Læs også: Forsøg med cykelgade fortsætter et år endnu i trafikeret gade

Som jeg forstår det, er et af formålene at begrænse bilkørsel, så det er mere sikkert at være cyklist der.

På det seneste har biltrafikken imidlertid taget voldsomt til.

For et par dage siden holdt en kø på 12 biler for rødt lys op ad Helsingørsgade, så jeg var nødt til at hoppe af cyklen ved Bakkegade, og jævnligt bruger store lastbiler de to gader som genvej til Hostrupsvej.

I morges (29. april, red.) klokken lidt i otte var det en autotransport med biler på både forvogn og trailer, der forårsagede kø ved trafiklyset ved gågaden, fordi der ikke var ordentlig plads til den forbi vaccinationscentret, hvor der var virkelig meget trafik i alle retninger

Lastbilen var sikkert på vej til bilforhandlerne i Industrikvarteret. For ved enden af Østergade svingede den til højre hen ad Hostrupsvej. Imidlertid var den så stor, at den bredte sig ud i cyklistbanen mellem de to kørebaner - og det er ikke den første lastbil, jeg har set gøre det.

