DEBAT: Cykelstier i Hillerød og mangel på samme

Hillerød - 16. februar 2021 kl. 15:48 Af Karen Kongsted, formand for og på vegne af Hillerød Bys Lokalråd, Milnersvej 20, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

Der har i de sidste par uger været læserbreve omhandlende cykelstier i bymidten, og Cyklistforbundet Hillerød lagde ud med at opfordre til cykelsti på den gamle del af Milnersvej.

Hillerød Bys Lokalråd er enig i, at der skal tænkes i løsninger, der tilgodeser alle bløde trafikanter - både fodgængere og cyklister.

Der er i øvrigt cykelsti på den gamle del af Milnersvej - den går via Banestien, og selvom der er en hel del, der bruger denne løsning, kan det undre, at mange ikke gør det - måske bedre skiltning vil hjælpe!?

Hillerød Bys Lokalråd lægger også som Cyklistforbundet stor vægt på, at de bløde trafikanter sikkert kan færdes rundt i byen, og især også at de løsninger, der vælges, er holistiske løsninger, der tilgodeser alle.

Med hensyn til cykelsti på netop Milnersvej er det ikke så enkelt, som det lyder. For det første er der ikke plads på grund af bebyggelsen i Marie Mørk-krydset, hvor der er mest behov. For det andet er den trafik, der afvikles i bymidten nu i voldsom udvikling, både med de nye bebyggelser i centrum og med et udbygget Royal Stage.

Derfor er der i stedet behov for en nytænkning af trafikken i centrum med inddragelse af de muligheder, der er ved den nye Favrholm station for at reducere pendlertrafik, herunder S-bus i den indre by.

Hillerød Bys Lokalråd mener, at der bør tænkes i samlede løsninger, der reducerer trafikken, herunder hastigheden, og derved sikrer et godt og sikkert nærmiljø for både trafikanter og beboere. Hillerød Bys Lokalråd har tidligere foreslået nytænkende trafikløsninger, og det vil vi fortsat gerne bidrage med.

