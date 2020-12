Riv Kulsvierskolen ned og byg ny indskoling i Grønnevang Skole, skriver Stine Østlund, som er kandidat for Konservative. Privatfoto

DEBAT: Byg en ny Grønnevang Skole - for vores børns skyld

Hillerød - 02. december 2020 kl. 16:05 Af Stine Østlund, kandidat til KV21 for Det Konservative Folkeparti i Hillerød, Smedievej 223, 3400 Hillerød

Endnu engang er Grønnevang Skole, afdeling Jespervej, som huser 0. til 5. årgang i Hillerød Øst, ramt af asbest, pcb og skimmelsvamp, og ifølge de foreløbige beregninger kan det koste op mod 50 millioner kroner at renovere skolen.

Problemet er bare, at selvom skolen renoveres for op mod 50 millioner kroner, står vi stadig tilbage med en slidt, utidssvarende skole, der mest af alt minder om en betonklods med pyntegrønt. En skole der i mange år har kæmpet med dårligt rygte og aktivt fravælges af forældre til kommende skolebørn.

Hvis vi skal vende denne udvikling, skal der meget mere end en lappeløsning til. Skolesammenlægninger, navneskifte og utilstrækkelig vedligeholdelse af bygningerne er ikke løsningen!

I stedet for at renovere en slidt og gammel skole bør vi tænke større. Vi skal være visionære og give Grønnevang Skole en frisk start. Vi skal bygge en helt ny indskoling i Hillerød Øst! Vores børn fortjener en skole, hvor børn, pædagoger og lærere trygt kan gå i skole og gå på arbejde hver dag uden frygt for helbredet.

Som forælder i Grønnegang Skoledistrikt drømmer jeg om en moderne og tidssvarende skole, hvor forældrene rent faktisk har lyst til at sende deres børn hen! En lokal folkeskole som et klart tilvalg for forældrene og et samlingspunkt for hele lokalområdet. Og ikke mindst en attraktiv arbejdsplads for vores dygtige lærere og pædagoger.

Hillerød vokser og nye bydele skyder op, men vi må ikke glemme vores eksisterende lokalområder. Hvis Hillerød Øst skal være en attraktivt bydel, bliver vi nødt til at investere i at fremtidssikre og løfte hele kvarteret - og lad os starte med at skabe nogle gode rammer for vores skolebørn!

Så stop med lappeløsninger til 50 millioner kroner! Riv "Kulleren" ned og giv os et kvartersløft med en ny indskoling i Hillerød Øst!

