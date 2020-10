Liberal Alliance finder det fuldstændig idéforladt, at aftaleparterne har valgt den nemme løsning: skattestigning, skriver Ulrik Mathorne. Privatfoto

DEBAT: Budgetforlig uden gamle dyder

Hillerød - 21. oktober 2020 kl. 17:03 Af Ulrik Mathorne, lokalformand for Liberal Alliance Hillerød, Rideknægtsvej 18, Hillerød Kontakt redaktionen

"Vi knuges under stat og love, vi flås af skattens skarpe klo". Sådan lyder et af versene i den berømte socialistiske sang 'Internationale' fra slutningen af 1800-tallet.

Tilsyneladende et ophav som for længst er begravet på den politiske kirkegård af danske socialdemokrater og folkesocialister.

Dette blev manifesteret i den seneste budgetaftale indgået i Hillerød byråd støttet af Enhedslisten og Radikale Venstre.

Undskyldningen for den vedtagne forhøjelse af kommuneskatten har været de af Folketinget vedtagne ændringer af udligning, som betyder et tab for Hillerød Kommune på 11,7 mio. kr. i 2021, 23,4 mio. kr. i 2022 og 24,4 mio. kr. i 2023.

Den samlede serviceramme i 2021 udgør 2,449 mia kr, det vil sige, at tabet udgør 0,5 procent i 2021. Sølle 0,5 procent!

Liberal Alliance finder det fuldstændig idéforladt, at aftaleparterne har valgt den nemme løsning: skattestigning!

Cepos har siden 2009 opgjort kommunepotentialet i alle landets kommuner. Kommunepotentiale udtrykker, hvor meget en given kommune kan reducere udgifterne, hvis den er lige så udgiftseffektiv, som kommunen med de laveste udgifter i forhold til udgiftsbehovet i kommunen.

Seneste opgørelse viser et potentiale for Hillerød Kommune på 102 mio kr. Det vil sige, at selv ud fra et konservativt skøn er der rigeligt af potentiale at hente i reduceret bureaukrati og administration til at dække den reducerede udligning.

Så når Jørgen Suhr (R) udtaler, at skattestigningen er et udtryk for rettidig omhu, ser Liberal Alliance det som det stik modsatte: at det siddende byråd har forsømt at afbureaukratisere kommunens krav over for for eksempel daginstitutioner, skoler og jobcentret.

Aftalepartierne lader til at have glemt alt om gamle 'Internationale'.

