Hillerød Kommune har et voldsomt efterslæb på vedligehold på nogle af idrætsfaciliteterne, skriver Hanne Kirkegaard. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Budgetforlig - godt og mindre godt

Hillerød - 02. oktober 2021 kl. 17:36 Af Hanne Kirkegaard, byrådsmedlem for Venstre og formand for Idræt & Sundhedsudvalget Kontakt redaktionen

Som ansvarligt byrådsmedlem er jeg naturligvis enig i, at Hillerød kommune skal løse både akutte og fremtidige kerneopgaver på bedst mulige måde. Men som formand for Idræt og Sundhedsudvalget synes jeg, det er træls, at vi i år ikke har kunnet afsætte flere midler til området for idræt og sundhed.

Vi har et voldsomt efterslæb på vedligehold på nogle af vores idrætsfaciliteter, dels på klubhuse og dels på udendørs anlæg, der bliver i dårligere og dårligere stand.

Kommunen vokser, og vi får både flere børn/unge og ældre, ja borgere generelt, der alle har brug for at kunne motionere enten i en forening eller på egen hånd. Det betyder, at vi også bør overveje hvilke tilbud, kommunen skal eller bør have på idræts- og sundhedsområdet.

Jeg er overbevist om, at det at kunne tilbyde gode og tidssvarende idrætsfaciliteter er et af de parametre, der skeles til når en ny familie vælger at bosætte sig i kommunen.

Der kan ikke herske tvivl om, at idræt og motion er sundt for både krop og sjæl. Det er med til at forbedre folkesundheden og dermed forebygge diverse sygdomme, hvorfor jeg mener, det er tvingende nødvendigt at få skærpet fokus på idræts- og sundhedsområdet.

Slutteligt så skal vi huske, at vores foreninger danner rammen for et ekstremt stort frivilligt arbejde, der virkelig bidrager i det menneskelige regnskab, og de frivillige vil jeg rigtig gerne kunne fastholde i nogle gode faciliteter fremover.

Forhåbentlig bliver næste års budget et bedre budget, der i højere grad tilgodeser idræts- og sundhedsområdet.