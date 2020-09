DEBAT: Budget med gamle borgerlige dyder

Vi havde en svær opgave, da vi skulle lande et nyt budget for Hillerød Kommune. Hvis vi ikke skule planlægge med en alt for lille kassebeholdning eller serviceforringelser for vores børn og ældre, var der sund fornuft i at benytte den ekstraordinære mulighed for en skattestigning på 0,24 procentpoint. Tilsvarende konklusioner er man f.eks. også kommet frem til i Helsingør, Hørsholm og Gentofte med konservative borgmestre. Ligeledes i Rudersdal med en Venstreborgmester.