SF ser frem til at snakke om løsninger for fremtiden, skriver Janne Lunding Olsen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Boliger for enhver pengepung Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Boliger for enhver pengepung

Hillerød - 01. september 2021 kl. 13:40 Af Janne Lunding Olsen, SF kandidat til Hillerød Byråd KV21, Skovledet 63, 3400 Hillerød Kontakt redaktionen

SF Hillerød inviterede d. 18/8 til borgermøde om ældrevenlige boliger, seniorbofællesskaber og plejehjem. Der er et behov for ældrevenlige boliger og plejehjemspladser i Hillerød, fordi antallet af borgere over 65 år stiger. SF vil arbejde for et varieret udbud af seniorvenlige boliger. Mange efterspørger forskellige former for bofællesskaber.

I debatten deltog repræsentanter fra flere politiske partier, Ældresagen, Ældrerådet og privatpersoner, som blandt andet ville høre om Hillerød kommunes og OK-Fondens samarbejde i Generationernes kvarter. OK-Fondens direktør Eva fortalte om intentionen om at kunne mere sammen og dele faciliteter med bydelens øvrige beboere.

Der kom mange kommentarer og spørgsmål fra salens tilhørere om alt fra muligheder for overgangsboliger for yngre plejekrævende til en henstilling om, at vi ikke taler om ældre og gamle, men om 3. og 4. generation, når vi snakker boliger til personer over 50 år.

SF Hillerød ønsker, at Hillerød kommune forpligter sig på at bygge flere almene boliger, så der bliver boliger for enhver pengepung.

SF vil arbejde for, at der etableres et bofællesskabssekretariat i Hillerød. Det har man i andre kommuner. Sekretariatet skal støtte interesserede i at finde et egnet sted at bygge i Hillerød. Ved fredagens (27/8, red.) vælgermøde på Posen erklærede Kirsten Jensen sig enig i initiativet.

SF ser frem til at snakke om løsninger for fremtiden og glæder os over de nye bofællesskabsinitiativer, som er på vej i vores kommune. Det er initiativer med fokus på fællesskab og muligheder for at få og give andre hjælp i dagligdagen.