Enhedslisten har stemt for at opfordre ejeren til at komme med et stærkt reduceret boligprojekt på industrigrunden, som kan fremlægges på et borgermøde, skriver Karl Erik Rasmussen fra Enhedslisten. Arkivfoto: Allan Nørregaard

DEBAT: Boligbyggeri på industrigrund i Hammersholt

Hillerød - 18. marts 2021 kl. 16:04 Af Karl Erik Rasmussen, på vegne af bestyrelsen Enhedslisten Hillerød, Højager 245, Hillerød Kontakt redaktionen

Der er ytret mange bekymringer om et fremtidigt boligprojekt kaldet Hammersholt Enge.

Der er ikke noget, der hedder Hammersholt Enge, der skal bebygges. Hammerholt Enge er et navn, som projektejeren har valgt til sit projekt. I øjeblikket er der et erhvervsområde på den pågældende grund nord for Brødeskovvej, og der ligger en Papiruld-fabrik, der lejer grunden. Ejerne kan nu vælge at udvikle grunden til mere industri. Ejerne vil hellere bygge nogle boliger, og det kræver en ændring af den overordnede kommuneplan.

Enhedslisten har stemt for at opfordre ejeren til at komme med et stærkt reduceret boligprojekt på industrigrunden, som kan fremlægges på et borgermøde i nærmeste fremtid. Efter borgermødet tager byrådet stilling til, om området skal ændres til boligområde i kommuneplanen for de næste mange år. Kommuneplanen skal vedtages i år.

Vi støtter derfor ikke noget projekt lige nu. Hvis der fremkommer et stærkt reduceret projekt, der er OK i forhold til klimapåvirkning, trafik og natur støtter vi, at dette erhvervsområde omdannes til boligområde. Det skal også være muligt at etablere et stisystem for cykler og gående, således at der bliver under 10 minutter på cykel til Favrholm station.

