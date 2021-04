DEBAT: Børn med handicap bliver også voksne

Sidste år kunne vi følge med på sidelinjen, da en forældregruppe i Hillerød tog initiativ til at oplyse lokalpolitikerne om en praksis vedr. administrative stopdatoer på børnehandicapområdet. Vi kan med glæde meddele, at der faktisk blev vedtaget en ny praksis i forvaltningen, som er kommet familierne til gode. Camilla Alban Vognsen fra forældregruppen har oplyst os, at der ikke er nogle kendte tilfælde af manglende udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Det er vi glade for, på vores medlemmers vegne.

Vi er vidende om, at samme politiske beslutningstiltag ikke er sket på voksenhandicapområdet, hvilket vi er meget bedrøvede over. Børn, familie og ungeudvalget har i oktober besluttet at fjerne administrative stopdatoer i udbetalingssystemerne for børnehandicapområdet, så stopdato er 18 år. Vi forventer, at der kommer en tilsvarende politisk beslutning på voksenhandicapområdet vedr. alle løbende ydelser, hvor folkepensionsalderen er slutdato.