SF ønsker, at bygninger i SAVE-kategori 4 betragtes som bevaringsværdige, skriver Peter Langer. Foto: Kim Rasmussen

DEBAT: Bevar bygningsarven i Hillerød

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 16:14 Af Peter Langer, byrådsmedlem (SF), medlem af Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Kontakt redaktionen

Som bekendt har flere store bybrande og emsige politikere været hårde ved Hillerøds bevaringsværdige bygninger gennem årene.

På Posen, Irmatorvet og ved Ilskøbs tidligere bygning på hjørnet Frederiksgade/Slotsgade havde der set noget anderledes ud i dag, hvis man havde tænkt som i f.x. Helsingør og Ribe.

I de senere år er det f.x. på Vibekevej og i Murer Tonnys Stræde, at bevaringsværdige bygninger har måttet vige for diverse projekter.

Nu står Nordstens gamle bygning på Frederiks Torv 8 desværre for tur, som beskrevet i Frederiksborg Amts Avis lørdag. Selv om både Nordsjællands Museum og forvaltningen med gode argumenter fraråder nedrivning. Vores forældede kommuneatlas har ingen SAVE værdi registreret for bygningen. Man bruger SAVE-metoden, når man registrerer bevaringsværdige bygninger. Bygninger med værdierne 1-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Men i Hillerød er det alene bygninger med værdien 1-3, som er udpeget som bevaringsværdige. Det har SF forgæves prøvet at ændre både i kommuneplanerne fra 2013 og 2017.

Vi ønsker, at også bygninger i kategori 4 betragtes som bevaringsværdige, og at der i samarbejde med Museum Nordsjælland strammes op på betingelserne for nedrivning, tilbygning eller omdannelse af bevaringsværdige bygninger. Ellers vil økonomiske hensyn trumfe de historiske hensyn, som vi så ofte før har set.

I andre kommuner som Fredensborg, Halsnæs og Helsingør er værdien 4 nok til at gøre en bygning bevaringsværdig. Hvorfor ikke i Hillerød?

Derfor vil SF fortsat arbejde for, at også bygninger med en SAVE værdi på 4 ikke må nedrives, og derfor kommer SF heller ikke til at støtte en nedrivning af Nordstens gamle administrationsbygning på Frederiks Torv 8.

