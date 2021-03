Man bør bruge penge på bedre tog i stedet for motorvejsudvidelse, mener Vera Søchting. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Artiklen: DEBAT: Besynderlige argumenter for at forlænge Hillerødmotorvejen

DEBAT: Besynderlige argumenter for at forlænge Hillerødmotorvejen

Nu overvejer man atter at bruge midler til udvidelse af motorvejsforlængelsen.

Begrundelserne er mærkelige: Den enkelte bilist kan angiveligt spare seks minutter hver vej. Ganges dette op med antallet af bilister, kommer man til et svimlende tal på over 700.000 timer om året.

Hvad kan der ikke præsteres af nyttigt arbejde i 700.000 timer? Så meget at det giver en samfundsmæssig gevinst på flere millioner kroner. Det er lige før, det kan betale for en udvidelse af motorvejsforlængelsen.

Men hvordan kan disse 700.000 timer omsættes til jobs? Man kan jo ikke stykke en stilling sammen af 12 minutter fra Hansen + 12 minutter fra Jensen osv. I hvilke stillinger regnes transporttiden til/fra arbejde med i arbejdstiden? Det forekommer mig fuldstændigt absurd, at der skulle være samfundsøkonomi i, at bilisterne sparer seks minutter hver vej.

Det er rigtigt, at der er problemer med trængsel og sikkerhed på Hillerødmotorvejens forlængelse. Men disse problemer løses ikke ved at klistre et ekstra spor på. Det vil blot skabe øget trafik og trængsel længere inde ad motorvejen og i hovedstaden.