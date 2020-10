DEBAT: Bedre vilkår for børn med handicap

Elisabeth Trøstrup Christensen fra Autismeforeningen har i et indlæg vist bekymring for vilkårene for børn med autisme.

Det er rigtigt, at der ofte skal tages særlige hensyn til børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og deres familier. For de kan have det rigtig svært. Derfor besluttede Byrådet også sidste år at igangsætte et omfattende reformprogram for specialundervisningen i Hillerød Kommunes skoler, som tager udgangspunkt i en tidligere, mere fagligt kvalificeret og mindre indgribende indsats for børn med ASF - og de mange andre diagnoser, som kan være svære at håndtere for børn og familier.