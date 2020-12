DEBAT: Bedre vandmiljø

Det må være rart at vide, at man altid har ret og aldrig er i tvivl. Tue Tortzen (byrådsmedlem for Enhedslisten, red.) mener i et indlæg (Hillerød Posten 16. december, red.) at kunne huske, at jeg skulle have udtalt mig "om at gå fra hus og hjem" på grund af Tues separatkloakering.