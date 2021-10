Hvorfor er der råd til at skifte lamperne ved Slotssøen, men ikke i Skævinge, spørger lokalrådsformand. Arkivfoto: Martin Warming

DEBAT: Bedre lys til Slotssøstien - intet lys til Skævinge...

Hillerød - 07. oktober 2021 kl. 18:33 Af Bernt Salzwedell, formand for Skævinge Lokalråd, Hvilegårdsparken 38, 3320 Skævinge Kontakt redaktionen

Skævinge Lokalråd har fået at vide, at vi på et dialogmøde i december med forvaltningen på foranledning af ABT-udvalget (Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, red.) kan diskutere, hvilke konkrete tiltag Hillerød Kommune vil foretage i 2022 i Skævinge.

Vi har forgæves forsøgt at få at vide, hvilken beløbsramme der vil blive stillet til rådighed for Skævinge, og en prioritering af en snart fire år gammel projektliste har stadig ikke fundet sted.

Nu kan vi så læse, at ABT-udvalget har godkendt, at kommunen samlet bruger en million kroner på at udskifte lamper langs Slotssøstien, heraf 800.000 i 2022 og 200.000 i 2024.

Det er imponerende, at ABT-udvalget og dermed også forvaltningen allerede nu kan meddele beløb og termin for dette, mens et ønske om belysning af to cykelstier i Skævinge By, hvor der færdes blandt andet skolebørn og pendlere, som Skævinge Lokalråd har fremsendt hvert år siden 2012, endnu ikke er blevet behandlet, prissat eller termiseret for udførelse.

Det er værd at bemærke, at hverken Tue Tortzen eller Dan Riise i deres "regeringstider" - begge ivrige tilhængere af ordentlige cykelstier - evner at finde løsninger i de små lokalsamfund, hvor behovet om bare belysning åbenbart er mindre vigtigt end en udskiftning på en "gangsti" omkring Slotssøen i Hillerød by. Heller ikke borgmester Kirsten Jensen har igennem sine seneste to regeringsperioder kunnet hjælpe os...

Utroligt, at samarbejdet mellem de to store flertalspartier Socialdemokratiet og Venstre i de seneste fire år ikke har båret frugt, når det gælder de bløde trafikanters sikkerhed i kommunens små samfund.

Dette er værd at huske, når vi skal vælge nyt byråd den 16. november.