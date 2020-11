Foreningerne i Hillerød vil få gavn af de nye puljer, skriver Hans Andersen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bedre corona-kompensation på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bedre corona-kompensation på vej

Hillerød - 05. november 2020 kl. 16:19 Af Hans Andersen, medlem af Folketinget for Venstre Kontakt redaktionen

Endnu engang er regeringen blevet overrasket over konsekvenserne af corona-virus. Dette er til trods for utallige advarsler og opfordringer om at tilbyde en hjælpende hånd til de, der har behov. Regeringen havde i weekenden 31. oktober-1. november, red.) indkaldt partierne til forhandlinger om, hvordan situationen skulle takles, nu hvor Danmark oplever den anden bølge, og regeringen har indført nye restriktioner.

Vi forstår erhvervslivets frustrationer og har forhandlet hårdt for at forbedre regeringens forslag til kompensationer. Kompensationer er løftet med flere milliarder til 8 mia. kr. Aftalen indeholder forlængelser og forbedringer af kompensationsordninger til virksomheder, der er ramt af restriktioner.

Kompensationsordningerne er nu også gældende helt frem til 31. januar 2021. Det betyder konkret, at vi er på forkant med hjælpen, hvis regeringen præsenterer nye restriktioner. Den indeholder også bedre adgang til kompensationsordninger til virksomheder, der berøres indirekte af restriktionerne som fx underleverandører.

Kultur- og foreningslivet påvirkes selvfølgelig også af de nye restriktioner. Kulturen og idrætten skal selvfølgelig hjælpes. Derfor etableres et genstartsteam med en pulje på 50 millioner kroner, der skal bane vejen for et fortsat aktivt kultur- og idrætsliv. Samtidig afsættes 250 millioner kroner til kultur- og foreningslivet.

Det er til stor fordel for det danske foreningsliv, der rummer ca. 3 millioner medlemmer, 700.000 frivillige og 18.000 foreninger. Foreningslivet har været stærkt påvirket af corona-virus, og det er derfor glædeligt, at de nu får den hjælpende hånd, som tiltrængt. Også foreningerne i Hillerød vil få gavn af de nye initiativer. Her tænker jeg fx på Hillerød Sportsrideklub, Hillerød Badmintonklub og Hillerød Håndboldklub, som udgør en uundværlig del af foreningslivet.

Ved forhandlingsbordet foreslog Venstre også at lade danskeren få udbetalt de sidste ugers feriepenge. Det afviste regeringen. I en krise som nu, er det oplagt at udbetale milliarder af kroner, så vi kan få gang i økonomien igen med nye job og vækst. Men Venstres kamp stopper ikke her. Vi foreslår det nu gennem et beslutningsforslag i Folketingssalen.

relaterede artikler

Nick Hækkerup testet positiv for corona 04. november 2020 kl. 08:36

Corona spreder sig blandt nye grupper 04. november 2020 kl. 05:15

Mindre sprit - men stadig masser af håndvask på skoler 03. november 2020 kl. 06:04