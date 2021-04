Det er glædeligt med en stor nedgang i antal af klagesager i Klagenævnet for specialundervisning, skriver Elizabeth Christensen fra forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Rido - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bedre afgørelser på skoleområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bedre afgørelser på skoleområdet

Hillerød - 13. april 2021 kl. 15:23 Af Elizabeth Christensen, på vegne forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune (111 familier), Ved Store Dyrehave 72, 2. tv., 3400 Hi Kontakt redaktionen

Vi kan med stor glæde konstatere, at Hillerød kommune i 2020 kun havde 1 sag i Klagenævnet for Specialundervisning, og den blev vurderet som en korrekt afgørelse.

At flere og flere børn med handicap ikke kan fungere i et alment skoletilbud, er en konsekvens af en politisk nedprioritering gennem en længere årrække siden 2012, hvor særligt mange børn med autisme lider og påføres ekstra psykiatriske diagnoser - som tillæg til deres mentale handicap.

Distriktskolelederne har været tilbageholdende med at tilbyde børnene det rette skolemiljø - grundet deres økonomi ikke er til visitere til specialtilbud - og derfor opstår psykiatriske tillægsdiagnoser, som kræver betydelige og ekstraordinære ressourcer for at få disse børn og unge tilbage på rette spor. De unge har på ingen måde forudsætningerne til at indgå, og det medfører et voldsomt forøget antal af børn og unge, som udvikler utallige problemstillinger i tillæg til grundproblemstillingen; deres handicap = autisme.

Samfundsmæssigt og økonomisk betaler det sig at investere i tide i børn og unge med autisme, og derfor er det ikke tilstrækkeligt at lave en plan for fremtidige børn i reformprogrammet om specialundervisning. Der er behov for en saltvandsindsprøjtning i form af ekstra midler, og oprettelse af flere specialtilbudspladser, før børnene bliver syge.

Kommunalbestyrelsen har i en årrække siden 2012 underprioriteret at yde den rette hjælp til børnene og deres familier, og det koster menneskeligt, økonomisk og samfundsmæssigt, når byrådet undervejs har lukket øjnene.

Det er glædeligt med en stor nedgang i antal af klagesager i Klagenævnet for specialundervisning, hvor 2018 og 2019 satte Hillerød kommune på landsplan var på en "top 3" i %-vise stort antal tabte sager.

Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre, at flere børn og unge plus deres familier ikke bliver en byrde for kommunens økonomi nu, og på langt sigt?

relaterede artikler

DEBAT: Bedre vilkår for børn med handicap 03. oktober 2020 kl. 10:20

Specialskole frygter pengemangel 27. januar 2020 kl. 05:45