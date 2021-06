DEBAT: Appel: Bevar Bøllemosen

Nu forsøger man gennem kommuneplanen at realisere dette forslag. For borgere, der kommer i området, vil man nok stille sig uforstående overfor dette forslag, da der allerede er to muligheder for at få forbindelse både for gående og cyklende til det øvrige stisystem, der forbinder området op til rådhuset (Trollesminde) og Thorsvang. For os er det ganske uforståeligt, at man nu vil have en tredje mulighed, ovenikøbet i et beskyttet område.