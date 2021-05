DEBAT: Alt det vi lærte af corona-pandemien

Corona lærte os, at livet er skrøbeligt. At der skal værnes om sårbare og ældre. At vores børn har brug for socialt samvær, at vi kan den virtuelle verden, når vi skal. At beskæftigelse er en vigtig del af livet. At familier stadig kan være tæt på - på afstand. At sundhedsvæsenet har en grænse. At politik betyder magt.