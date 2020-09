Tina Larstrup advarer mod lange ventetider for visitation til specialtilbud, hvis budgetterne for specialskoler og de almene skoler slås sammen. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: DEBAT: Alle børn skal have et skoletilbud

Undervisningsminister Pernille R. Theil oplyser: Folketingsspørgsmål (S1707) om kommunalbestyrelsens pligt til at alle børn sikres et undervisningstilbud.

»Når kommunalbestyrelsen tilsidesætter afgørelser fra Klagenævnet for Specialundervisning kan man klage til Ankestyrelsen.« Det er gjort, og Tilsynet stiller spørgsmål til byrådsbeslutningen.

Byrådet foreslår samling af almen- og specialbudgettet, under et hos distriktskolelederne. Faste datoer for visitation til specialtilbud kan give ventetid op til 2,5 år, uagtet børn, familie og ungeudvalget modtog klagenævnets k-meddelelse nr. 13 i maj.