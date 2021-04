Foto: Frederiksborg Gruppen

DEBAT: Åbent brev om Hammersholt Enge

Af NyH-Ll. Sverige Gruppen, Foreningen Rent Miljø Hillerød Syd, Borgergruppen Nej tak til nye store boligområder uden om Hammersholt og Ny Hammersholt

Kære borgmester, kære politikere i byrådet.

Lad os indledningsvist takke jer for det store engagement I alle, sammen med forvaltningen, har lagt i at afdække problemerne i forhold til projektet Hammersholt Enge.

Når Byrådet samles den 22.-23. april, så bliver det afgjort, om Hammersholt Enge skal indgå i Kommuneplanen. Det skulle egentligt have været afklaret med vedtagelsen af

Planstrategien tilbage i februar. På det ekstraordinære møde den 6. marts besluttede Byrådet selv, at følgende tre punkter skal være til stede før end Byrådet kan træffe en velovervejet beslutning den 22.-23. april:

- at et nyt projektforslag skal begrænse sig til den del af området, der i dag har erhverv (Papiruld DK), som afgrænset på foto offentliggjort af forvaltningen

- at et borgermøde skal afholdes før beslutningen

- at projektforslag og input fra borgermøde analyseres af forvaltningen inden beslutningen.

Vi må konstatere, at nu hvor vi hastigt nærmer os mødet d. 22.-23. april, er ingen af punkterne fuldt indfriet. Det nye projektforslag blev således præsenteret tirsdag på et salgsmøde for projektet, men det var ikke et begrænset projekt. Borgermødet flyttes over på den anden side af beslutningen (senere på sommeren), og da der ikke har været noget borgermøde, og da

projektforslaget er fremsendt for sent (og i form uden for anviste ramme), er det ikke muligt for forvaltning at foretage den aftalte analyse af forslaget.

Vi er som sagt fuld af lovord omkring Byrådets tilgang. Vi har derfor en begrundet forventning om, at Byrådet den 22.-23. april vedtager at nul punkter opfyldt ud af tre slet ikke er nok, og derfor beslutter at projektet ikke kan medtages i kommuneplanen.

